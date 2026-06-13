Las reservas hídricas de Baleares se sitúan en el 47% en mayo

Reservas hídricas en mayo - CAIB

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas de Baleares se sitúan en el 47% durante el mes de mayo, un valor propio del comportamiento estacional del sistema y tres décimas por debajo de la cifra registrada en abril (50%).

Según la información publicada por la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, Mallorca registra un 47% (50% en abril), Menorca un 42% (43%) y Eivissa un 51% (55%).

Asimismo, la Demarcación Hidrográfica presenta un índice de 0,481, superior al registrado hace un año (0,449) y hace dos años (0,433).

En cuanto a las unidades de demanda, tres presentan incrementos, una se mantiene estable y seis bajan, dentro del comportamiento habitual del sistema en esta época del año.

Actualmente, el 17,6% del territorio (Formentera, Tramuntana Nord y Tramuntana Sud) se encuentra en situación de normalidad, mientras que el 72,2% (Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Alcúdia y Eivissa) se mantiene en prealerta, y el 10,2% restante (Es Pla) en alerta.

Respecto a los escenarios de sequía, la Conselleria ha señalado que este mes se ha producido un ajuste con el paso de la unidad de demanda de Eivissa al escenario de prealerta. Así, tres unidades se encuentran en normalidad, seis en prealerta y una en alerta.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mes de mayo ha sido ligeramente seco en Baleares, con una precipitación inferior a la media habitual (24,9 litros por metro cuadrado (l/m2)frente a 33,6 l/m2).

No obstante, el comportamiento pluviométrico ha sido desigual entre islas. En concreto, ha sido normal en Mallorca y Eivissa, seco en Menorca y muy húmedo en Formentera.

De este modo, la precipitación acumulada interanual se sitúa en el 103% en el archipiélago (99% en Mallorca, 108% en Menorca y 120% en las Pitiusas).

En cuanto a las temperaturas, el mes de mayo ha sido muy cálido, con una media de 19,1 grados centígrados (ºC) y una anomalía de +1 º C.