La residencia Sa Serra invierte unos 410.000 euros en reparar el sistema de climatización, reformas y equipamientos

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, visita la residencia de Sa Serra tras ls inversiones realizadas. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La residencia Sa Serra de Sant Antoni ha destinado casi 410.000 euros en lo que va de año distintas actuaciones, como la reparación del sistema de climatización, reformas en las instalaciones y equipamientos asistenciales.

El objetivo de estas inversiones ha sido mejorar la atención a los usuarios y facilitar el trabajo a la plantilla, según ha explicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Concretamente, se han gastado más de 250.000 euros a mejorar las infraestructuras y espacios, entre las que se incluye la reparación integral del sistema de climatización --unos 199.000 euros-- y reformas generales --65.000 euros--, como la ampliación y mejora de las plantas cero y uno y la mejora de las instalaciones del gimnasio.

Se han invertido también casi 65.000 euros en equipamiento asistencial, especialmente en camas especializadas para personas con Alzheimer --45.000 euros-- y 20.000 euro en equipos de estimulación cognitiva y en herramientas tecnológicas para el personal, para facilitar su trabajo diario y que ello revierta en el mejor trato a las personas usuarias.

Entre ellos, está la adquisición, por unos 5.300 euros, de un dispositivo interactivo Tovertafel, que convierte una mesa o el suelo en un espacio terapéutico con el objetivo de potenciar la estimulación cognitiva, sensorial y emocional de las personas mayores.

También se ha amueblado completamente una sala familiar, se ha reformado el jardín --7.000 euro-- y se han sustituido las puertas de madera por otras de cristal --6.000 euros--, para ganar en la sensación de espacio en las personas usuarias, entre muchas otras mejoras.

La consellera de Familias, Bienestar y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha visitado esta semana la residencia para comprobar de primera mano todas las inversiones que se han hecho.

Lo ha hecho acompañada de la gerente, el director adjunto y el director en Eivissa de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, Sira Fiz, Jesús Díaz-Santos y Carlos Oller, y del director de Sa Serra, Xicu Tur.

Este año también se ha puesto en marcha un completo plan de formación de la plantilla de la residencia Sa Serra, para impulsar "la excelencia asistencial, la seguridad y la dignidad del residente mediante la capacitación integral de todo el equipo".

Esta formación contempla atención sanitaria y seguridad, atención centrada en la persona, trabajo en equipo y prevención, seguridad alimentaria e innovación, tecnología y calidad. En resumen, más de 20 acciones formativas realizadas desde enero de 2026.

Todas estas mejoras fueron presentadas a las familias de las personas usuarias por parte de la dirección del centro el pasado 16 de junio, lo que fue muy bien recibido por ellas ya que era la primera vez que se les hacía partícipes del proyecto y de las mejoras de las instalaciones y de la formación del personal que trabaja con sus familiares usuarios.

"Todo esto con el objetivo de trasladarles que todas estas inversiones suponen invertir en seguridad, dignidad, calidad asistencial y bienestar, al convertir Sa Serra en un centro más seguro, humano, profesional y preparado para el futuro", han recalcado.

Desde 2023, el Govern ha impulsado acciones en las tres residencias que gestiona la Fundación de Atención a la Dependencia en la isla de Eivissa, que son Sa Serra, de Can Blai y Can Raspalls.