Archivo - Una máquina trabaja en la retirada de basura de la antigua prisión. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los residentes de los edificios anexos a la antigua prisión han pedido al Ayuntamiento de Palma que se ponga en contacto con el Obispado de Mallorca para facilitar una alternativa habitacional a las personas inmersas en el proceso de desalojo de estos inmuebles.

Así se lo han solicitado a la corporación municipal dos de las personas que han hablado este jueves en el Pleno de Cort, en el turno de intervención de las entidades vecinales.

Una de las vecinas que viven en el antiguo recinto penitenciario es María Luisa y en su turno de palabra ha pedido una solución habitacional porque los asistentes sociales municipales "no les dan una solución".

Según ha relatado, tanto ella como su marido están enfermos y ha asegurado que el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, les habría ofrecido viviendas que ha indicado que podrían acondicionar entre los residentes y la empresa municipal Emaya.

Por este motivo, han solicitado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que hable con el obispo y, de esta manera, el Consistorio podrá recuperar la cárcel totalmente, mientras que las personas que moran allí podrán tener un techo. "Hasta los animales tienen derechos y nosotros también", ha rematado.

Silvino es otra de las personas que ha intervenido en el pleno y ha apuntado que, si le echan de la antigua prisión, "no tendrá otros sitio al que ir", de modo que ha pedido una alternativa habitacional, aunque sea "una habitación".

Acto seguido ha tomado la palabra la portavoz de la PAH de Mallorca, Àngela Pons, quien ha recriminado a la institución local que desahucie "sin alternativa habitacional". Una situación que ha señalado que se podría repetir con los habitantes de Son Bordoy.

La activista ha censurado que los representantes de la corporación municipal "miren hacia otro lado" durante sus intervenciones y ha preguntado retóricamente cuántas viviendas sociales ha construido Cort en la presente legislatura, cuando ahora se anunciarían nuevas promociones por la llegada de las elecciones.

"¿Qué pasa, que ahora sacaréis a Anthony Blake y aparecerán las viviendas como níscalos?, ha sugerido, en referencia a la participación del mentalista en un vídeo de campaña del PP.

Pons ha acusado a Cort de no construir ninguna vivienda en un mandato en el habría tenido "millones de superávit" y ha pedido que los representantes sean "francos" con los residentes de la antigua prisión.

También ha censurado que no se hayan aplicado medidas recogidas en la ley estatal de vivienda como las zonas tensionadas y ha pedido medidas políticas para contener los precios de la vivienda.

Igualmente, ha acusado a la corporación local de "corrupción moral" por no dejar empadronarse a los caravanistas, lo que, a su modo de ver, les restringe su derecho al voto en las elecciones.