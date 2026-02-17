Restauran dos obras medievales del Museo de Mallorca que se expondrán en el Museo del Prado - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha iniciado este martes los trabajos de restauración de dos obras medievales del Museo de Mallorca que viajarán a Madrid para formar parte de una exposición del Museo Nacional del Prado.

Se trata de la Tabla de la Crucifixión y del Retablo de santa Quiteria, cuya restauración se lleva a cabo por primera vez dentro de una sala del propio Museo de Mallorca, según ha señalado la institución insular.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que esta actuación "permite proyectar el patrimonio artístico de Mallorca en un contexto internacional de primer nivel".

Igualmente, ha puesto en valor el carácter divulgativo del proyecto, subrayando que abrir el proceso de restauración a los visitantes es una manera de acercar el patrimonio a la ciudadanía y de hacer visible un trabajo "a menudo desconocido pero esencial".

La restauración se llevará a cabo en la sala uno de la primera planta hasta principios de abril y los visitantes podrán visitarlos de martes a viernes de 09.00 a 15.00 horas.

Las tareas de consolidación y limpieza superficial corren a cargo de las restauradoras Estrella Armendáriz y Caterina Fiol, con el seguimiento del personal técnico del museo.

Estas dos piezas participarán en la exposición 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)', una muestra que analiza la profunda influencia del arte italiano del Trecento en la cultura visual de los reinos peninsulares de la baja Edad Media.

La exposición reunirá más de un centenar de obras de disciplinas diversas procedentes de 31 instituciones nacionales y 25 internacionales, algunas de las cuales se exponen por primera vez.

Asimismo, la muestra se inaugurará el 25 de mayo y podrá visitarse del 26 de mayo al 20 de septiembre en el Museo Nacional del Prado.