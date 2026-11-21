Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los restos hallados en el hueco del ascensor de un edificio de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) se corresponden con un cuerpo humano que se encuentra en avanzado estado de descomposición.

A la espera de la práctica de la autopsia y de sus resultados, los investigadores de la Guardia Civil a cargo del caso creen que se trata de un hombre fallecido en circunstancias por el momento desconocidas.

Los restos, según ha informado la Zona de Baleares de la Guardia Civil, fueron localizados este viernes en el hueco del ascensor de un edificio de Sant Antoni.

Hasta el lugar se trasladaron especialistas en Criminalística para realizar una inspección ocular y avanzar en las primeras pesquisas. La investigación sigue abierta para tratar de determinar la identidad del fallecido, las causas de su muerte y cómo acabó en ese emplazamiento.