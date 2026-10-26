Resuelta la agresión de las fiestas de Alaró: cuatro menores agredieron a otros tres por ser de Palma

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado a los cuatro menores que supuestamente agredieron a un grupo de tres jóvenes, también menores de 18 años, durante las fiestas patronales de Alaró.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 9 de agosto, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares en un comunicado.

Los menores agredidos se encontraban atendiendo a una persona que se encontraba indispuesta en las inmediaciones del Ayuntamiento cuando fueron agredidos por un grupo de cuatro jóvenes. Uno de los perjudicados sufrió heridas graves en la cara y en la boca y perdió tres dientes.

Según explicaron las propias víctimas, el motivo de la agresión fue que no eran vecinos de la población en fiestas, sino que eran residentes en Palma.

Los perjudicados interpusieron una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Binissalem, tras lo que los agentes de la Policía Judicial lograron abrieron una investigación para tratar de esclarecer los hechos.

A lo largo del mes de agosto lograron identificar y localizar a tres de los menores sospechosos. El cuarto no fue descubierto hasta el pasado 16 de octubre.

Una vez resuelto el caso, los agentes han remitido las diligencias a la Fiscalía de Menores de Baleares.