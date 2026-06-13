Retiradas más de 22 toneladas de residuos en el litoral de Baleares con un proyecto financiado con el ITS - CAIB

PALMA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha retirado más de 22 toneladas de residuos de los espacios litorales de relevancia ambiental de Baleares con un proyecto financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Se trata de la iniciativa 'Mejora de la calidad en espacios de relevancia ambiental de Baleares con personas en riesgo de exclusión social', dotada con dos millones de euros, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

Asimismo, las actuaciones previstas para la temporada 2025-2026 han finalizado tras ocho meses de trabajo en los principales espacios naturales litorales del archipiélago.

El objetivo de esta iniciativa, desarrollada por el Servicio de Calidad y Educación Ambiental, es mejorar la calidad ambiental de las playas, calas y hábitats litorales naturales, así como la conservación de las especies que los habitan.

Para ello, se llevan a cabo tareas de limpieza, mantenimiento y conservación en espacios de gran valor ecológico, especialmente en áreas integradas en la Red Natura 2000 y en espacios naturales protegidos.

Durante esta temporada, las dos brigadas que han operado en Mallorca y la brigada de Eivissa y Formentera han retirado 22 toneladas de residuos abandonados en el medio natural. Del conjunto de residuos retirados, 16 toneladas corresponden a actuaciones en Mallorca y sies tonelades, en las Pitiusas.

Además, las brigadas han eliminado cerca de 1,7 toneladas de plantas invasoras y han recogido más de 27.000 colillas de cigarrillo, uno de los residuos más abundantes y persistentes en los ecosistemas litorales.

También se han desarrollado actuaciones de mejora ambiental en el Parque Natural de S'Albufera des Grau, en Menorca.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que este proyecto es un ejemplo de cómo los recursos procedentes del impuesto de turismo sostenible se transforman en actuaciones concretas de conservación del patrimonio natural de las Islas.

"La retirada de residuos, el control de especies invasoras y la recuperación de espacios sensibles contribuyen de manera directa a mejorar el estado de conservación de los ecosistemas litorales y a preservar sus valores naturales", ha subrayado.

Igualmente, ha puesto en valor la dimensión social de la iniciativa, señalando que combina la protección del medio ambiente con la generación de oportunidades laborales para personas en riesgo de exclusión social. "Lo que multiplica el retorno social y ambiental de la inversión pública", ha añadido.

Las actuaciones han sido ejecutadas por las entidades sociales Aproscom Fundació, Amadip Esment, Estel de Llevant, Apfem Aktua, la Fundació per a la Discapacitat Illa de Menorca y Cruz Roja Española, que aportan equipos formados por personas en riesgo de exclusión social.

Los trabajos se llevan a cabo durante la temporada baja, cuando la menor afluencia de visitantes permite desarrollarlos con mayor eficacia y con un impacto mínimo sobre los ecosistemas.

La Conselleria reanudará las tareas de mejora de los espacios litorales de relevancia ambiental el próximo mes de octubre, con el inicio de una nueva campaña de actuaciones destinada a seguir preservando los espacios naturales más sensibles del archipiélago.