Retiran un coche extranjero en Playa de Palma por superar el plazo de estacionamiento y tener varias denuncias

Vehículo policial de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Palma ha retirado y trasladado al depósito municipal este miércoles un vehículo con matrícula extranjera con indicios de llevar un periodo prolongado de estacionamiento en la misma ubicación en Playa de Palma.

Tras la consulta en el sistema Eucaris, los agentes informaron que el vehículo tenía una denuncia de tráfico previa registrada el 13 de enero de este año y que, previsiblemente, había superado el plazo de autorización legalmente establecido para circular por territorio nacional con placas extranjeras.

Los agentes investigaron en un taller mecánico situado en las inmediaciones, pero sus empleados aseguraron desconocer la procedencia del coche. Sin embargo, minutos después el responsable del establecimiento se personó y explicó que el vehículo estaba a la espera de ser reparado en sus instalaciones.

La Policía Local informó a dicha persona que se había denunciado el turismo por varias infracciones de tráfico y que, en aplicación de la normativa vigente, se procedería a su inmovilización y traslado al depósito municipal.

El ciudadano mostró su negativa a la retirada e intentó introducirse de forma apresurada en el habitáculo para acceder al interior del taller, pero lo agentes le interceptaron para garantizar la ejecución de la medida cautelar.

El responsable del taller no pudo acreditar la tenencia del seguro obligatorio de automóviles en vigor ni la documentación oficial identificativa del titular del vehículo, e insistió de forma reiterada en abonar el importe de las sanciones 'in situ' para impedir la actuación del servicio de grúa municipal.

Durante la intervención policial, un conocido de esta persona irrumpió en el lugar, exigió explicaciones y trató de grabar a los agentes, pero le advirtieron de las responsabilidades legales en caso de hacer un uso indebido o no autorizado de las imágenes captadas.

La grúa, finalmente, retiró el vehículo con destino al depósito municipal, momento en el que el responsable del taller mostró una actitud alterada hacia los agentes, quienes informaron a los interesados de los trámites y requisitos documentales que el legítimo propietario deberá aportar para recuperar su coche.