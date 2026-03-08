La reyerta y el atropello mortal de Ciutadella dejan ya cuatro detenidos

Archivo - Imaen de recurso de la Policía Nacional - POLICIÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigación de la Policía Nacional sobre la reyerta multitudinaria y el posterior atropello mortal ocurridos en Ciutadella hace unos días se ha saldado, de momento, con cuatro personas detenidas.

Es el balance de unas pesquisas que siguen abiertas con el objetivo de esclarecer el papel que jugaron en los hechos cada uno de los sospechosos y dilucidar si hay más personas implicadas, según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso.

Los hechos se remontan al pasado jueves, cuando se produjo una reyerta multitudinaria en la que dos hombres, ambos de nacionalidad georgiana, acabaron arrestados.

Unas horas después se produjo un atropello en la avenida Cales Piques en el que un hombre de 51 años resultó herido de gravedad, según indicó el SAMU 061.

Los investigadores sospechan que ambos sucesos estarían vinculados entre sí y que el atropello podría haber sido intencionado, por lo que desplegaron un operativo para tratar de localizar a los dos hombres que supuestamente iban a bordo del vehículo implicado.

Mientras proseguía la búsqueda, a última hora del viernes, la víctima del atropello murió después de poco más de un día ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Mateu Orfila.

Dos hombres más fueron arrestados a lo largo del sábado, aunque todavía está por aclarar si son los que iban a bordo del coche que provocó el atropello mortal.