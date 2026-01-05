Los Reyes Magos visitan a los niños hospitalizados en Son Llàtzer

Los Reyes Magos visitan a los niños ingresados en el Hospital Son Llàtzer. - CAIB

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los niños ingresados en la Unidad Pediátrica del Hospital Son Llàtzer han recibido este lunes la visita de los Reyes Magos de Oriente.

A su llegada, sus majestades han sido recibidos por la presidenta del Govern, Marga Prohens; la consellera de Salud, Manuela García, y la gerente del centro hospitalario, Soledad Gallardo.

Prohens ha agradecido el gesto de Melchor, Gaspar y Baltasar de visitar el hospital antes de participar en las cabalgatas de esta tarde y de permitir así que ningún niño se quede sin verlos. La líder del Ejecutivo ha agradecido el trabajo de los profesionales que atienden estos días a los niños.

En términos parecidos se ha pronunciado la consellera de Salud, Manuela García, que ha agradecido que tras un largo camino, la primera parada de los Reyes Magos sean los niños hospitalizados.