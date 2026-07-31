Los Reyes recibirán a las autoridades y a la sociedad civil de Baleares el próximo martes 4 de agosto en Marivent

Archivo - Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Doña Sofía durante la recepción a las autoridades y una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, a 4 de agosto de 2025, en Palma - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia recibirán a las principales autoridades de Baleares y a una representación de la sociedad balear el próximo martes 4 de agosto a partir de las 21.00 horas en el Palacio de Marivent.

Cabe recordar que esta cita otros años había tenido lugar en el Palacio de la Almudaina, pero a partir de 2022 los Reyes Felipe VI y Letizia ya decidieron celebrar esta recepción en su residencia en Mallorca.

Así, está previsto que acuda la presidenta del Govern, Marga Prohens, y sus consellers, así como el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, entre otras autoridades y representantes de la sociedad de las Islas.

Esta cita será la segunda de la Reina Letizia puesto que está previsto que este domingo 2 de agosto participe en el acto de clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, que tendrá lugar a partir de las 21.00 horas en el centro cultural de La Misericòrdia en Palma.

Además, el Rey asistirá el sábado 8 de agosto a la entrega de trofeos de la 44ª Copa del Rey de Vela en el Palacio Real de La Almudaina de Palma, precisamente un día después de que el monarca haya acudido a Colombia a la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente electo del país, Abelardo de la Espriella.