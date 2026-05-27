Los "ríos de pintura" de la artista Katharin Grosse llenan de color la Llotja de Palma

La exposición 'Arrels', de la artista visual alemana Katharin Grosse, en la Llotja de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La artista visual alemana Katharin Grosse ha llenado color la Llotja de Palma con su exposición 'Arrels', unos "ríos de pintura" efímeros que buscan crear un diálogo entre el arte, la arquitectura, el paisaje y la historia.

La muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 31 de enero, ha sido presentada la mañana de este miércoles por la presidenta del Govern, Marga Prohens, el director de Es Baluard, David Barro, y la propia artista.

'Arrels', ha explicado Prohens, es uno de los proyectos "más ambiciosos" de la que es considerada como "una de las grandes figuras" del arte contemporáneo a nivel internacional y cuyas obras se exponen en París, Nueva York, Boston, Berlín o Venecia.

La obra, de múltiples colores y que combina un árbol con una suerte de "ríos de pintura", trata de establecer un diálogo entre el arte, la arquitectura, el paisaje y la historia, ha señalado la presienta.

"Es como si la misma energía de la obra se expandiera por la Llotja, transformando el espacio en una experiencia viva, con elementos expansivos y libres. Es una experiencia física y multisensorial, un paisaje dentro de un edificio gótico del siglo XV", ha subrayado.

Barro, por su parte, ha considerado que 'Arrels' es "el más ambicioso" de los proyectos llevados a cabo en un espacio al que la artista alemana ha hecho frente "con la valentía de quien sabe muy bien lo que hace".

"Su trabajo ausculta las raíces de la pintura, nos recuerda al arte rupestre. Todo está asociado, lo sagrado es inseparable de lo profano", ha sostenido el director de Es Baluard.

La Llotja, a su parecer, se ha convertido en una suerte de "cueva prehistórica" que representa las raíces, no solo del propio árbol sino también de Palma.

Grosse, en inglés, ha agradecido la "confianza y la generosidad" del Govern y de Es Baluard, que han coproducido la exposición, por dejarle "entrar en su casa".

"Me recibisteis sin reparos, entré por la puerta y pensé que quería descubrir. El arte es una manera diferente de vivir, de mirar la vida de una manera diferente. Es lo que he sentido al trabajar aquí", ha dicho.

La artista ha definido su muestra, la primera que realiza "en un lugar histórico", como "un trabajo efímero influido por la luz y los espacios". "Es un arte efímero, como lo puede ser una flor", ha zanjado.

MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS

Prohens ha dedicado parte de su intervención a poner en valor la "recuperación" de la Llotja como un espacio expositivo "abierto a la cultura, un punto de encuentro y el epicentro del arte contemporáneo en Baleares".

"Nos volvemos a quedar sin palabras con su capacidad de acoger diferentes proyectos de arte contemporáneo y transformarse. Tiene la capacidad de enseñarnos una Llotja diferente cada vez que hay una colaboración con un artista y una propuesta que nada tiene que ver con las otras", ha señalado.

La presidenta ha considerado que la Llotja "no solo es un edificio patrimonial excepcional" sino también "un espacio vivo". "Ese fue el objetivo cuando, el primer día de legislatura, decidimos que este espacio no podía continuar cerrado y abandonado", ha asegurado.

En los cerca de tres años de su mandato, ha detallado, alrededor de un millón de personas han visitado las diferentes exposiciones que ha albergado el edificio gótico.