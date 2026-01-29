Roba un jamón ibérico de 400 euros en un súper de Mallorca y lo devuelve a medio comer cuando le pilla la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 57 años de edad por supuestamente haber robado en un supermercado de Sineu (Mallorca) un jamón ibérico de bellota valorado en 420 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero cuando, según ha informado la Benemérita en un comunicado, el propietario del establecimiento presentó la denuncia por el hurto.

Los agentes revisaron las cámaras de seguridad e identificaron a la presunta autora que, aprovechando la gran afluencia de personas, se hizo con el jamón camuflándolo bajo una chaqueta y se marchaba sin pagar.

La investigada es conocida por los agentes por ser partícipe en hechos similares. La mujer entregó el jamón, aunque casi a la mitad.