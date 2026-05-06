Roba su propio vehículo mientras lo estaba retirando la grúa y casi atropella a un operario en Palma

Un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 32 años por supuestamente huir en su vehículo cuando estaba siendo retirado por una grúa municipal.

Los hechos sucedieron alrededor de las 01.30 horas del pasado sábado en la calle José María Usandizaga, ha informado el cuerpo municipal en un comunicado.

Un operario de la grúa municipal alertó al 092 de que, mientras procedía a la retirada de un turismo de la vía pública, su propietario se personó en el lugar y mantuvo una actitud violenta e insultante.

En un momento dado se subió al vehículo y, mientras este aún estaba enganchado a la grúa, arrancó de forma brusca y huyó del lugar. Se llevó consigo un carrito de arrastre o ruedín, que es el dispositivo que usan las grúas para elevar los coches.

En su fuga, realizó una maniobra evasiva que obligó al operario a saltar para evitar ser atropellado. Tras una breve persecución, los policías le localizaron en la calle Eusebi Estada.

El sospechoso presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas y dio 0,56 miligramos por litro en aire respirado, el doble de lo permitido y por encima del umbral penal, en la prueba de etilometría. También dio positivo en cocaína y cannabis.

El hombre, de nacionalidad española, fue detenido como supuesto autor de delitos de desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad, hurto, conducción temeraria y contra la seguridad vial.

La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes y el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia. El turismo fue inmovilizado y retirado al depósito municipal de Sa Riera.