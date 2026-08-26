Roban a dos turistas en Santanyí y la Guardia Civil los pilla huyendo a bordo de un bus cerca de Llucmajor

Agentes de la Guardia Civil junto a un vehículo del cuerpo. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por presuntamente robar en el interior de un vehículo una mochila con efectos valorados en unos 7.000 euros a dos turistas en Santanyí y tratar de huir en autobús.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado sábado, cuando la Policía Local de Santanyí comunicó el robo a la Guardia Civil. Una de las ventanillas del vehículo había sido fracturada para extraer la mochila con todas sus pertenencias.

Tras una serie de comprobaciones, los agentes descubrieron que la mochila estaba en el interior de un autobús que realizaba la ruta entre Cala d'Or y Palma.

La Guardia Civil estableció un dispositivo para interceptar el autobús, que fue localizado en las inmediaciones de Llucmajor. En su interior, los agentes observaron a dos hombres con una actitud esquiva y con síntomas de nerviosismo.

Los efectivos comprobaron que, junto a ellos, había una mochila con unas características similares a la robada y encontraron en su interior los efectos pertenecientes a las dos extranjeras. Además, uno de los detenidos presentaba cortes en la mano que eran compatibles con la rotura de la ventanilla.

Los detenidos utilizaban, además, tarjetas de transporte público a nombre de terceras personas.