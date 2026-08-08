Roban una perrita en Palma y extorsionan a su propietaria para que pague si la quiere recuperar

Roban una perrita y extorsionan a su propietaria para que pague si la quiere recuperar. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres personas, dos mujeres y un hombre, como presuntos autores de un delito de extorsión, por amenazar a una mujer para que comprara su propia perra que había sido robada días atrás.

Según han informado en un comunicado, este viernes por la noche, se recibió una llamada en el 091 por parte de una mujer que había denunciado la sustracción de su perrita dos días antes y que acababa de recibir una llamada que, bajo amenaza, le decía que si quería recuperar a la perra tenía que pagar por ella.

Una patrulla policial se puso en contacto con la mujer, que indicó que dos días antes, mientras paseaba a su perrita, y en un momento de descuido, se la robaron. La mujer sospechaba de un grupo de personas que estuvo antes silbando al animal.

La mujer puso anuncios en redes sociales y al cabo de dos días, recibió una llamada por parte de un hombre que decía tener a la perrita y que si quería recuperarla le tenía que dar dinero o no la vería nunca más.

Ante el temor que pudiera pasarle algo a la perrita, la mujer fijó un encuentro con el hombre que le pidió 950 euros más propina, argumentando que era lo que se había gastado para recuperarla. Debido al importe la mujer quedó en las proximidades de una sucursal bancaria.

Allí aparecieron dos mujeres con la perrita y la propietaria la reconoció inmediatamente. En ese momento los agentes interceptaron a las dos mujeres y recuperaron a la perrita, que fue entregada a su legítima propietaria. Los policías detuvieron primero a las dos mujeres y más tarde al hombre.