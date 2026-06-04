Rodríguez califica de "irresponsable" la negativa del Govern a una negociación bilateral de la financiación

Archivo - El delegado del Gobierno central en las Islas, Alfonso Rodríguez, en rueda de prensa.- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, ha calificado este jueves de "irresponsable" la negativa del Govern de iniciar negociaciones bilaterales con el Gobierno de España en materia de financiación autonómica.

En rueda de prensa, el representante del Ejecutivo autonómico ha acusado al Govern de no utilizar la mejor financiación ofrecida por el Gobierno central para mejorar los servicios públicos sino para rebajar los impuestos a los más ricos.

Rodríguez ha reivindicado el incremento de las entregas a cuenta del sistema de financiación hasta los 3.169 millones de euros, un 5,8 por ciento más, y ha instado al Ejecutivo que preside Marga Prohens a utilizar estos recursos para rebajar las listas de espera sanitarias, mejorar la educación, reducir las listas de espera de dependencia, mejorar los servicios sociales e impulsar la construcción de vivienda pública.

A esta realidad, el delegado ha sumado la "inejecución presupuestaria" del Govern que ha cifrado en 1.000 millones de euros sin gastar en los dos últimos años.

El delegado del Gobierno se ha preguntado si esta política es fruto de la incompetencia o de la voluntad real de debilitar los servicios públicos para futuras privatizaciones.

"Pido a Prohens que gobierne para la mayoría social de Baleares y que haga menos oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Piden recursos y recursos, pero echan la culpa de todo a Pedro Sánchez. Lo normal sería reclamar más mejoras si se ejecutaran las que llegan", ha afirmado.

En la misma línea, Alfonso Rodríguez, ha calificado como una "irresponsabilidad" la negativa del Ejecutivo autonómico a la quita de la deuda, a una propuesta de financiación que supondría sumar 410 millones más y a iniciar negociaciones bilaterales con el Ministerio de Hacienda.

Rodríguez ha lamentado que detrás de estas negativas esté la voluntad del PP de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez.