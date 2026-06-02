Baleares rechaza con un "no rotundo" negociaciones bilaterales de la financiación y las califica de "cortina de humo"

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda y Innovación, Antoni Costa, ha respondido con un "no rotundo" a la propuesta del Ministerio de Hacienda de iniciar reuniones bilaterales para abordar la refirma de la financiación autonómica.

En declaraciones a los medios en el Parlament, Costa ha calificado, además, esta invitación como una nueva "cortina de humo para desviar la atención del tsunami de corrupción que sufre el PSOE y el Gobierno de España".

El conseller de Economía, al mismo tiempo, ha restado credibilidad a la propuesta. "Es paradójico que un gobierno inundado de corrupción y que se desmorona se crea capaz de aprobar un nuevo sistema de financiación con lo que implica esta negociación", ha afirmado.

Costa ha reiterado que la posición del Govern en relación a la reforma de la financiación autonómica es que tiene que pasar por enviar la propuesta al grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por otra parte, el vicepresidente del Govern se ha mostrado sorprendido de la propuesta lanzada por el ministro Arcadi España, cuanto todavía no ha respondido a la carta que el conseller le envió personalmente para impulsar la agenda balear.

"No sabemos nada de la prórroga del régimen fiscal, que caduca en 2028. No sabemos nada de los convenios de carreteras y ferroviario. Nada de las indemnizaciones por residencia para los funcionarios de la Administración General del Estado en Baleares", ha recalcado.