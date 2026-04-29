La caída de la prórroga de los alquileres afecta a casi 40.000 hogares en Baleares

Archivo - El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, en declaraciones a los medios - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha manifestado su "indignación" por la situación a la que se pueden ver abocados cerca de 40.000 hogares de las Islas por la derogación del decreto que permitirá la prórroga de los contratos de alquiler que finalizan en 2026 y 2027.

Según datos recopilados por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, a partir de fuentes de la Agencia Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística, en Baleares hay 39.747 contratos de alquiler que vencen este año y 2027 que, en caso de que no se renueven, afectará a 112.848 personas.

La Delegación del Gobierno ha trasladado en una nota de prensa que estas más de 100.000 personas se pueden ver afectadas por la derogación del decreto ley, advirtiendo que, además, en Baleares el mercado inmobiliario está muy tensionado.

En este sentido, Rodríguez ha manifestado su "indignación por la situación generada para muchas familias de Baleares a las que el rechazo de esta prórroga por parte de la derecha y la ultraderecha en el Congreso de los Diputados deja desprotegidos frente a escaladas desorbitadas de los precios" que, ha añadido, son "absolutamente inasumibles" para la mayoría de la gente.

Así, el delegado del Gobierno ha reclamado al Govern que limite los precios del alquiler y que declare el archipiélago como zona tensionada para poder combatir, con la aportación de 168 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda, la especulación inmobiliaria.

"El Govern balear, desde su responsabilidad y su competencia, no puede demorar por más tiempo las medidas para hacer frente a esta emergencia habitacional", ha sostenido.

El Gobierno recuerda que quienes hayan solicitado la prórroga de sus contratos de alquiler anteriormente a la derogación del decreto ley, el martes, quedan cubiertos por el plazo de vigencia de dicha norma.

Por otra parte, el Ministerio de Vivienda ha habilitado un número de teléfono gratuito, el 047, para atender dudas y prestar asesoramiento a los afectados, en caso de que el asunto se judicialice.