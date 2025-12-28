Rompen de una pedrada la cristalera de la entrada de la sede del PP de Inca - PP INCA

PALMA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cristalera de entrada de la sede del PP de Inca ha sido rota de una pedrada, un acto vandálico que los 'populares' han condenado al considerarlo "absolutamente inadmisible", a la vez que han reiterando su defensa de "la convivencia democrática".

En un comunicado, el PP de Inca ha denunciado públicamente el acto vandálico sufrido esta pasada noche en su sede local, donde una pedrada ha roto la cristalera de la entrada.

Desde el PP de Inca han condenado de manera rotunda este ataque, que han considerado "un acto de violencia e intimidación absolutamente inadmisible en una sociedad democrática". Este tipo de acciones "no solo atentan contra una formación política, sino contra la convivencia, la libertad de expresión y el respeto democrático", han señalado.

Los 'populares' han querido dejar claro que estos hechos "no callarán ni apartarán al partido de su compromiso con los ciudadanos de Inca". "Continuaremos defendiendo nuestras ideas con firmeza, desde el respeto y el diálogo, como hemos hecho siempre", han afirmado.

Asimismo, el PP de Inca ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a la sociedad en general a "rechazar cualquier forma de violencia o intimidación en el ámbito político". "La discrepancia y el debate son legítimos; la violencia, nunca", han subrayado.

Finalmente, desde el PP han agradecido las muestras de apoyo recibidas y han reiterado su compromiso "con la libertad política, la convivencia y el respeto institucional en Inca".