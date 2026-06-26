Rosario Sánchez presenta su candidatura al PSIB para construir un "proyecto vital digno" para los baleares

La candidata a las primarias del PSIB Rosario Sánchez en un acto con simpatizantes y representantes del partido. - PSIB

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha desgranado algunos de los elementos de su candidatura a la primarias del partido a nivel autonómico, con el que aspira a que los baleares puedan tener un "proyecto vital digno".

La representante socialista ha participado este viernes en un acto en una cafetería de Palma con simpatizantes y cargos del PSIB de distintas islas, en el que ha reivindicado que la gente pueda "desarrollar una vida normal, cotidiana y con futuro" en Baleares.

Allí, ha resaltado que le hace "ilusión" liderar el proyecto colectivo del PSIB para construir "un proyecto de país", ante la "inercia dramática" que, a su juicio, sigue Baleares en la actualidad.

Por eso, ha advertido que 2027 será un "punto de inflexión" ya que, en su opinión, con cuatro año más de mandato de la "derecha y la ultraderecha" habrá cuestiones que "no tendrán marcha atrás", por lo que ha resaltado la "esperanza" que representa el PSIB para la gente.

La dirigente ha citado a los expresidentes socialistas del Govern Xisco Antich y Francina Armengol, a los que ha tildado de "gigantes", por lo que ha planteado su candidatura con "humildad" como "una militante más del Eixample de Palma".