Roselló (PSOE) dice que la regularización de migrantes es "fundamental para la justicia social"

IBIZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Roselló, ha calificado la regularización extraordinaria de migrantes como un tema "fundamental para la justicia social y el progreso de la Isla".

Así lo ha destacado el socialista en la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido este lunes, según ha trasladado el PSOE en un comunicado.

En esta línea, Roselló ha lamentado que el PP "quite derechos a las personas migrantes", tal como ha hecho el Consell retirando la tarjeta de transporte y, en este sentido, ha afirmado que el PP "ha perdido el norte", plegándose a las políticas de Vox.

Por otro lado, ha lanzado un mensaje de tranquilidad para los pensionistas de Ibiza asegurando que las pensiones "se revalorizarán sí o sí, con o sin apoyo del PP".

"La revalorización es una prioridad absoluta y el Gobierno trabajará para aprobarla en próximos días", ha insistido, a la vez que ha cargado contra el PP por votar en contra de la propuesta "utilizando a los pensionistas como rehenes en su juego político".

El PSOE en Ibiza ha aprobado una resolución en defensa de de la reforma del sistema de financiación autonómica propuesta por el Gobierno, que contempla un impacto de más de 400 millones para Baleares y de unos 50 millones para Ibiza.

"El presidente insular Vicent Marí un día reclama financiación del Estado para carreteras y al día siguiente dice no a partidas anuales que se podrían destinar a la red viaria de Ibiza o a otras necesidades", ha advertido Roselló.

Igualmente, ha asegurado que su partido "no espera mucho" del presidente del Consell de Ibiza que, a su criterio, "está de salida porque tarde o temprano deberá dimitir por su proceso judicial", en relación al caso 'La vida islados'.