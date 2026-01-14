Rúa de Carnaval en Ibiza: fecha y hora oficial

Archivo - Imagen de archivo de gente disfrazada - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

IBIZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza celebrará la rúa de Carnaval el sábado 14 de febrero a las 17.00 horas.

Según ha informado el Consistorio, próximamente se darán a conocer los detalles sobre el inicio del periodo de inscripciones.

Como en años anteriores, la rúa partirá de la avenida de Santa Eulària para recorrer las principales avenidas de Ibiza y terminar en el paseo de Vara de Rey.

En total, se repartirán 22 premios con un importe de 22.000 euros. Los criterios de valoración tendrán en cuenta la coreografía del grupo, la carroza o la originalidad, entre otras cosas, puntuando también la sostenibilidad medioambiental.

Las comparsas en el ámbito escolar y social, así como academias de baile y comparsas en general, podrán optar a un primer premio de 1.800 euros.