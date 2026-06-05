La ruta del Art Palma Summer culmina en La Misericòrdia con la inauguración de tres exposiciones - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ruta institucional del Art Palma Summer ha culminado en el centro cultural de La Misericòrdia con la inauguración de tres nuevas exposiciones.

El Consell de Mallorca ha presentado las muestras fotográficas de Bandia Ribeira y Beatriz Polo Iañez, premiadas en los Premios Mallorca de Fotografía Contemporánea 2025, y el proyecto híbrido entre pintura y poesía de Vicenç Palmer, en colaboración con el Cercle de Belles Arts de Palma.

Las dos propuestas fotográficas podrán visitarse en la Misericòrdia hasta el 22 de agosto, y el proyecto '...Del cap... a la mà' permanecerá abierto hasta el 4 de julio en la planta baja del edificio de entrepatios del centro cultural.

En la sala del Archivo del Sonido y de la Imagen se expone 'Cuando se acaba el día', de Beatriz Polo Iañez, ganadora del Premio Mallorca de Fotografía Talent Illenc 2025, ha informado la institución insular en un comunicado.

El proyecto, comisariado por Francesc X. Bonnín, parte de la memoria familiar de la autora y de la huella silenciosa de la Guerra Civil y reúne medio centenar de piezas que buscan construir una experiencia sobre la memoria, el duelo y la reparación.

En la Capilla de La Misericòrdia se presenta 'Grandeza y debilidad de lo espontáneo', de Bandia Ribeira, galardonada con el Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 2025 y también comisariada por Francesc X. Bonnín. La autora visibiliza a la comunidad migrante a través de medio centenar de fotografías en color.

"Cerrar la jornada del Art Palma Summer en la Misericòrdia refuerza el papel del centro cultural como espacio de referencia. Las tres exposiciones que inauguramos hoy muestran la fuerza del talento de la isla y la capacidad de la cultura para generar diálogo y momentos de comunidad", ha dicho el presidente del Consell, Llorenç Galmés.