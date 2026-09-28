La ruta gastronómica Cuines del Món reunirá en octubre a 45 establecimientos de Palma vincuados a 26 procedencias

La ruta gastronómica Cuines del Món reunirá a 45 establecimientos de Palma vinculados a 26 procedencias - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este lunes la primera edición de Cuines del Món, una ruta gastronómica que se celebrará del 1 al 15 de octubre y que reunirá a 45 establecimientos de la ciudad vinculados a 26 procedencias gastronómicas diferentes.

Durante la presentación, el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, ha destacado que esta propuesta "es una muestra de la riqueza gastronómica y cultural de Palma" y ha remarcado que permite "poner en valor la diversidad, que forma parte de la identidad de la ciudad, a través de sus recetas, sus sabores y sus tradiciones".

Asimismo, ha señalado que Cuines del Món es también una herramienta de cohesión social, ya que la iniciativa se desarrollará en 23 barrios de todos los distritos de Palma, lo que contribuye a "dinamizarlos, a dar visibilidad a los establecimientos participantes y a fomentar el conocimiento mutuo entre culturas".

Martínez ha puesto en valor el peso del sector en la economía de Palma y ha recordado que "la gastronomía y la restauración son dinamizadores de la ciudad, generadores de empleo y un motor importante de la economía local".

El primer edil de Cort ha recordado también que esta primera edición se enmarca en el año en que Palma ostenta la Capitalidad Gastronómica de las Islas del Mediterráneo 2026, una distinción que permite "reivindicar la gastronomía como una parte esencial de la identidad y la cultura de la ciudad y proyectar su oferta gastronómica más allá de nuestras fronteras".

La ruta permitirá acercarse a cocinas asiáticas, latinoamericanas, europeas, mediterráneas y de otros orígenes a través de platos vinculados a las recetas, los ingredientes y las tradiciones de cada país.

Los establecimientos participantes están repartidos por 23 barrios de Palma, entre ellos Pere Garau, Foners, Santa Catalina, El Terreno, Can Pastilla, Es Coll d'en Rabassa, Camp Redó, s'Aranjassa, Cala Major, Cas Capiscol, Portopí, sa Llotja, Sant Agustí, s'Arenal y Son Armadans, entre otros.

Durante los 15 días que dura la iniciativa, los establecimientos participantes ofrecerán un menú de 25 euros con platos representativos de sus respectivas cocinas. Los menús podrán disfrutarse en servicio de comida, cena o ambos, en función del horario y las condiciones de cada establecimiento.