Sa Pobla desarrolla proyectos de sostenibilidad turística por valor de 4,2 millones

Sa Pobla impulsa proyectos de sostenibilidad turística con una inversión de 4,2 millones. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BALEARES

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sa Pobla está ejecutando proyectos de sostenibilidad turística por valor de 4,2 millones de euros financiados por el Gobierno central, entre los que destacan la rehabilitación de dos museos y la remodelación de algunas vías principales del municipio.

Según ha informado el Ministerio de Industria y Turismo en un comunicado, una de las principales actuaciones consiste en la adecuación de los museos de Can Planes y Sant Antoni, con una inversión superior a los 500.000 euros.

Las obras permitirán mejorar la conservación de ambos edificios históricos, reforzar su función cultural y educativa, aumentar su accesibilidad e incorporar una nueva oficina de información turística.

El proyecto también incluye la remodelación de la calle del Comerç y de la plaza del Mercat, con una inversión de 510.000 euros, para mejorar la conexión entre el centro histórico, cultural y gastronómico del municipio, favorecer una movilidad más accesible y sostenible y recuperar un espacio vinculado al mercado tradicional y a la actividad económica local.

Estas actuaciones forman parte del programa de inversiones del Gobierno central en Baleares, dotado con 287 millones de euros para financiar proyectos destinados a mejorar espacios urbanos, infraestructuras y servicios turísticos, incrementar la eficiencia energética de los destinos, impulsar la digitalización del sector y recuperar patrimonio.

Durante una visita este viernes a dos de los proyectos, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha defendido que este modelo de inversiones apuesta por un turismo "que contribuya al bienestar de la población, a la cohesión territorial y a la transición ecológica".