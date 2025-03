Sa Pobla es el segundo municipio de Mallorca con más viviendas vacías de grandes tenedores

MÉS per Sa Pobla pide al PP que deje de "echar balones fuera" y se centre en soluciones efectivas para garantizar el acceso a la vivienda

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sa Pobla es el segundo municipio de Mallorca con más viviendas vacías propiedad de grandes tenedores, con 27 inmuebles sin habitar del total de 5.570 que hay en el municipio.

Son datos del Govern a los que se ha referido MÉS per Sa Pobla en una nota de prensa este jueves, en la que ha detallado el número de viviendas vacías de grandes tenedores mientras el acceso a la vivienda continúa siendo un problema para muchos ciudadanos.

Una realidad que, a su juicio, contrasta con la promoción de ocho viviendas del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que, para la formación, son insuficientes para atender la demanda creciente.

Igualmente, han señalado que Sa Pobla y Sant Joan, los municipios con el precio de la vivienda más bajo de Mallorca, son también los que tienen el mayor porcentaje de viviendas vacías en manos de grandes propietarios. Una muestra clara, según MÉS, de las prácticas especulativas.

Ante esta situación, los ecosoberanistas han exigido al PP que deje de "echar balones fuera" enfocando el debate en la 'okupación' y que se centre en soluciones efectivas para garantizar el derecho a la vivienda.

"No podemos permitir que mientras hay 'poblers' y 'pobleres' que no pueden acceder a una vivienda haya 27 pisos vacíos en manos de grandes empresas", ha subrayado el portavoz de MÉS per Sa Pobla, Antoni Simó Tomàs.

En este sentido, ha resaltado la necesidad de impulsar más vivienda pública y mecanismos para evitar la especulación, así como una regulación que garantice "un acceso justo y asequible" a la vivienda.

Concretamente, MÉS per Sa Pobla ha reclamado más vivienda pública para garantizar un acceso "digno" a familias, jóvenes y personas vulnerables, mecanismos de control para evitar la acumulación de inmuebles vacíos por parte de grandes tenedores y su especulación y una regulación que se adapte a la realidad social y económica actual.