Sa Ràpita estrena diez nuevos puntos de recarga para coches eléctricos

Plazas de recarga de vehículos en Campos - CAIB

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sa Ràpita ya dispone de cinco cargadores dobles, con capacidad para dar servicio simultáneamente a diez vehículos eléctricos, situados en el aparcamiento público junto al club náutico.

Según ha informado este viernes la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, con la incorporación de estos cargadores a la red Melib, el municipio de Campos ya dispone de 22 puntos, operativos al 100%. Esta disponibilidad es fruto de la coordinación entre el Ayuntamiento y el Instituto Balear de la Energía (IBE), que han firmado un convenio para el mantenimiento de los cargadores.

Los nuevos puntos tienen una tarifa de recarga de 0,25 euros/kWh, que favorece un uso adecuado de las instalaciones y contribuye a garantizar la sostenibilidad económica del servicio para el municipio.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que con estas diez nuevas plazas se refuerza la infraestructura de recarga en una zona muy concurrida y se facilita que cada vez más ciudadanos opten por el vehículo eléctrico, "que permite reducir las emisiones y ahorrar en combustible y mantenimiento". Además, ha recordado que la red Melib es cada vez más extensa y fiable, con una operatividad media del 84%.

La red Melib cuenta actualmente con 510 conexiones de recarga en Mallorca, 195 en Menorca, 163 en Ibiza y 12 en Formentera.