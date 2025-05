Sáenz de San Pedro afirma que "se ha mejorado la calidad de vida" de trabajadores en Baleares en dos años de legislatura

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha afirmado de manera "rotunda, clara y basada en hechos" que "se ha mejorado la calidad de vida" de los trabajadores de Baleares en los dos primeros años de esta legislatura.

Sáenz de San Pedro se ha pronunciado de este modo, este martes, en el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta formulada por parte de la diputada socialista Malena Riudavets, quien ha reprochado al conseller "el estancamiento salarial, el encarecimiento de la vida y la falta de diálogo social" que, a su juicio, podrían resumir sus dos años al frente de la Conselleria Empresa, Empleo y Energía.

El conseller ha aclarado a la diputada del PSIB que el Govern del PP "no improvisa, cumple la palabra dada y toma medidas valientes", frente a "la inacción y palabras vacías de su partido".

Unas palabras, las del conseller, a las que la diputada Malena Riudavets ha respondido que "no se puede improvisar si no se trabaja". Así, para la diputada socialista, el balance de estos dos años de legislatura "no puede ser positivo" por parte de Sáenz de San Pedro, por que, según le ha recriminado al conseller, "las condiciones laborales de la clase trabajadora se deterioraban mientras miraban hacia otro lado".

Sáenz de San Pedro ha lamentado después de escuchar estas afirmaciones que en el PSIB "han perdido la brújula, el rumbo y hasta la memoria". "Parece que no ha habido historia en su partido", le ha recriminado Sáenz de San Pedro a la diputada del PSIB.

Además, le ha recordado algunas de las medidas impulsadas por la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía en dos años, como, por ejemplo, "la cuota cero para autónomos, los grandes olvidados de su partido; aumento del plus de insularidad, que ustedes rechazaron; ayuda a autónomos consolidados; récord de afiliación a la seguridad social, en abril 587.000 afiliados; récord de reducción de paro, se roza prácticamente el pleno empleo; el 80% de contratos indefinidos y la tasa de parcialidad mantenida desde hace dos años en un 14%".

Además, Sáenz de San Pedro se ha referido a un plan "para la mejora de la formación y del trabajo de los mayores de 45 años", también a "un programa para permitir a los autónomos la contratación a coste cero durante el primer año"; a "la ley de conciliación, una ley real y hecha para las personas"; a "la reducción de siniestralidad laboral --Baleares ya no lidera los accidentes en la construcción--"; y, por último, entre otras, "la reconstrucción total del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), por que ustedes dejaron solo una marca sin estructura y sin medios".

"Todo ello sin ruidos y sin pancartas", ha reivindicado Sáenz de San Pedro. "Nosotros, en dos años, muchos hechos. Ustedes, en ocho, muchas excusas", ha finalizado.