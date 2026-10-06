Sáenz de San Pedro alega que los objetivos del Govern frente al cambio climático están "intactos"

Placas fotovoltaicas en el ParcBit para el autoconsumo compartido. - CAIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha mantenido que los objetivos del Govern en lo relativo al cambio climático siguen "intactos", con una reducción de las emisiones y una mayor penetración de las energías renovables.

De esta manera se ha pronunciado el representante del Ejecutivo durante la interpelación que le ha hecho este martes en el Parlament el diputado del PSIB Carles Bona, acerca de las políticas climáticas y de transición energéetica del Govern.

Así, ha mantenido que lo único que habría cambiado en este ámbito es la forma en la que alcanzar estos objetivos con "menos burocracia, más planificación y más ejecución", para alcanzar una transición energética que reduzca la dependencia del exterior.

El conseller ha resaltado que la "simplificación administrativa" ha supuesto que se hayan quitado piedras en el camino y en esta legislatura, ya se habrían instalado 187 MW de autoconsumo de los cerca de 300 de potencia total que tiene Baleares.

Esto ha calculado que habrá supuesto un ahorro de unos 30.000 millones de euros a particulares y empresas en el pago de la factura eléctrica, al tiempo que se han abonado ayudas por valor de unos 160 millones de euros.

Por otra parte, ha mencionado las instalaciones de fotovoltaicas en espacios como las balsas de riego, tejados de edificios públicos o aparcamientos de infraestructuras como el Parc Bit.

Sáenz de San Pedro ha apuntado que de esta manera se ha aprovechado suelo ya transformado y no se ha ocupado otras tipologías como suelo rústico. Aún así, ha detallado que Baleares tendría capacidad para albergar instalaciones que le aportasen 1.600 MW de potencia, aunque para alcanzar la soberanía necesita más de 4.000 MW.

Para ello se ha iniciado la actualización del Plan Sectorial Energético, que se espera aprobar en el primer trimestre de 2027, que ordene las instalaciones en Baleares y dé estabilidad a la red con más capacidad generación y almacenamiento.

Además, ha citado medidas de mitigación de las altas temperaturas para afrontar los veranos más calurosos, con la inversión de fondos del impuesto de turismo sostenible para la adaptación de edificios y espacios públicos en los próximos años.

Por su parte, el diputado socialista le ha cuestionado que Baleares vaya por el buen camino de la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero, ya que en 2024 las emisiones de CO2 subieron un 1%, dato que rompía una tendencia a la baja de años anteriores.

También le ha preguntado por su postura sobre el Pacto Verde Europeo o por los efectos que ha tenido en el desarrollo de las renovables los pactos entre PP y Vox, dado que los profesionales del sector alertan de un "parón" en las instalaciones.

Al mismo tiempo, le ha pedido que concrete sobre qué superficie se tiene pensado desarrollar las nuevas renovables, al hilo de la moratoria en rústico aprobada por el Govern.

Bona ha reprochado que este plan sectorial se haya empezado a tramitar cuando el de planificación climática está "parado", mientras las políticas del Govern permiten un crecimiento turístico y poblacional con una mayor demanda energética que después será necesario "descarbonizar".