Sáenz de San Pedro defiende la colaboración institucional y las ayudas para fortalecer a los autónomos - CAIB

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha defendido la colaboración institucional y las ayudas para fortalecer a los autónomos.

Ha sido en el Foro del Trabajo Autónomo de Palma, celebrado este lunes en la sede de PalmaActiva y en el que han participado representantes de entidades empresariales como CAEB, Cambra de Comerç de Mallorca, Pimem, ATA, Asima, Asinem, AJE, ISBA, Gran Empresa Baleares y BNI.

También han estado presentes el director general de Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Juan Antonio Tormo, y la responsable de la Oficina del Autónomo, Núria Martín, ha informado la Conselleria en un comunicado.

En su intervención, Sáenz de San Pedro ha subrayado que "los autónomos son una pieza fundamental del tejido productivo de Palma y de Baleares" y ha defendido que "apoyarles debe ser una prioridad".

El conseller ha puesto en valor las diferentes líneas de apoyo impulsadas por el Govern, entre ellas la convocatoria de ayudas para autónomos consolidados, dirigida a profesionales con trayectoria que necesitan apoyo para modernizarse, invertir y mejorar su competitividad.

También ha destacado el refuerzo de la Cuota Cero para facilitar el inicio de actividad de nuevos autónomos y programas como C-Detall, orientada a la modernización del pequeño comercio y a establecimientos emblemáticos.

Asimismo, ha remarcado la importancia de la cooperación institucional y público-privada. "Las mejores políticas públicas nacen siempre de la colaboración público-privada y del diálogo constante con quienes conocen la realidad del día a día", ha afirmado.

En este sentido, el conseller ha destacado el trabajo conjunto entre el Govern y el Ayuntamiento de Palma para generar "más oportunidades y un entorno más favorable para nuestros autónomos y pequeños empresarios".

Tras la intervención institucional se ha abierto un intercambio de impresiones entre los miembros del foro y el conseller, en el que se han abordado distintos retos y necesidades del colectivo autónomo en Palma.