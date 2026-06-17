Saénz de San Pedro visita en Eivissa un jardín botánico biotecnológico y defiende el apoyo a estas iniciativas

El conseller Sáenz de San Pedro en Bibo Park - CAIB

EIVISSA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha visitado en Eivissa el jardín botánico biotecnológico situado en Sant Rafel, BIBO Park, un proyecto pionero que integra conservación ambiental, innovación tecnológica y divulgación científica. El conseller ha defendido la importancia de apoyar iniciativas de este tipo.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, BIBO Park está dedicado a la conservación de la flora de las Pitiusas y a la divulgación de soluciones biotecnológicas aplicadas a la sostenibilidad.

El parque recrea los principales hábitats naturales de Eivissa y Formentera y acoge cerca de 160 especies vegetales, incluyendo varias especies endémicas.

Entre sus principales atractivos destacan diferentes tecnologías vinculadas a la protección del medio ambiente, como un fotobiorreactor de microalgas para la captación de CO2, generadores de agua atmosférica o baterías biológicas, que muestran el potencial de la innovación para avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente.

Sáenz de San Pedro ha destacado la importancia de apoyar iniciativas que combinan conocimiento, innovación y sostenibilidad, y que contribuyen a diversificar la economía de las Baleares a través de proyectos con un alto valor añadido y una clara vocación divulgativa.