Sagreras afirma que algunos diputados "necesitan clases de democracia" y critica la "dimisión en diferido" de Armengol

PALMA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmado este martes que algunos diputados "necesitan clases de democracia" y ha criticado la "dimisión en diferido" de la expresidenta del Govern, Francina Armengol.

En la segunda sesión del debate de investidura de Marga Prohens, en el turno de réplica de los grupos parlamentarios, el portavoz 'popular' se ha referido al pacto PP-Vox, así como a la salida del Ejecutivo de Francina Armengol para ser candidata al Congreso.

Sobre el pacto con Vox, Sagreras ha expresado su "respeto" por los 60.000 votantes de la formación y ha señalado que la democracia "es aceptar la voluntad de los ciudadanos".

Sagreras ha recordado que Vox fue el único que en la ronda de negociaciones ofreció "consenso para conseguir el cambio que necesitaban los ciudadanos".

Sobre la salida de Armengol, el portavoz 'popular' ha criticado que la líder socialista haya acudido a la Cámara no a hacer la réplica al discurso de Marga Prohens "sino a hacer un míting de campaña para poder ir a Madrid". Sagreras ha calificado este hecho como un "desprecio" hacia las instituciones.

"Después de la pesadilla de Francina Armengol llega el momento de Marga Prohens. Armengol ya es pasado", ha resaltado.

Sebastià Sagreras ha hecho balance de los últimos años del Ejecutivo presidido por Armengol y ha señalado que Baleares ha sido la CCAA en la que más ha subido la vivienda "y no se ha tomado ninguna medida efectiva".

Sagreras también se ha recordado el episodio del Hat Bar, asegurando que "mientras no llegaban vacunas, los primeros que se vacunaban eran los políticos y mientras las familias sufrían las peores restricciones, el Govern se saltaba sus propias reglas y se iban de gintonics en horario de confinamiento".

El portavoz del PP también ha afirmado que la paz social ha sido "fingida" porque "había un conseller que hacía callar a la sociedad civil y a las patronales con sugus o garrote".

Sagreras ha defendido el acuerdo con Vox, que se ha comprometido a no enmendar a totalidad los presupuestos. "Por mucho que la izquierda dramatice, el acuerdo no solo no recorta derechos sino que los amplía".

El portavoz ha criticado que la oposición ya trate de "incendiar las calles". Según el 'popular, "el acuerdo dice lo que dice sobre lengua, sobre leyes LGTBI, sobre memoria democrática o sobre la protección de las mujeres".

"No se da ningún paso atrás en derechos LGTBI. ¿Quién se lo puede creer cuando Marga Prohens siempre los reivindica y defiende. ¿Quién se puede creer que Marga Prohens irá contra las mujeres, cuando ha sido ella quien más ha criticado la ley del 'solo sí es sí'? Hemos asegurado el acuerdo y todos podrán saber dónde están enterrados sus familiares, fueran del bando que fueran, ha añadido.