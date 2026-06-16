Los salarios de los trabajadores de los 'rent a car' de Baleares aumentarán un 14% en cuatro años

Negociación del convenio colectivo de los 'rent a car'. - UGT

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los más de 8.000 trabajadores del sector de los 'rent a car' de Baleares verán sus salarios aumentados en un 14% en cuatro años y contarán con un plus de insularidad.

Así ha quedado plasmado en el nuevo convenio colectivo de alquiler de vehículos sin conductor de Baleares acordado este martes, según ha informado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Baleares en un comunicado.

El nuevo convenio recoge una subida salarial del 14% en cuatro años, distribuida en un 4,5% en 2026, un 3,5% en 2027, un 3% en 2028 y un 3% en 2029. Además, se incorpora una cláusula de revisión salarial de hasta un 1% adicional, de modo que se protege el poder adquisitivo de los trabajadores ante la evolución del coste de la vida.

Entre las principales mejoras del convenio, ha detallado el sindicato, destaca el reconocimiento de un plus de insularidad, la primera vez que se incorpora a un convenio del sector privado.

También la subida de los seguros por enfermedad y accidente en más de 2.000 euros, la actualización de los permisos retribuidos y la revisión de protocolos vinculados a materias como el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el colectivo LGTBI, la desconexión digital y la actuación frente a situaciones derivadas de catástrofes naturales o fenómenos meteorológicos.

Para UGT, que ha reivindicado el impulso que ha dado a una negociación que inicialmente estaba "abocada a la prórroga del convenio", el acuerdo supone " una victoria colectiva" para los trabajadores de los 'rent a car'.

No solo mejora sus salarios, ha subrayado, sino que también actualiza sus derechos, refuerza su protección laboral y reconoce la realidad específica que supone vivir y trabajar en Baleares.