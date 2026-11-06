Salud actuará de emergencia para evitar que las lluvias vuelvan a limitar la actividad quirúrgica en Formentera

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PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud actuará de emergencia para intentar evitar que las lluvias vuelvan a obligar a limitar la actividad quirúrgica en el Hospital de Formentera.

Lo ha dicho la consellera del ramo, Manuela García, al ser preguntada por las reiteradas afectaciones en los quirófanos del centro hospitalario en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La dana de mediados de octubre obligó a limitar la actividad quirúrgica a operaciones de urgencia y partos. Pese a que se realizaron actuaciones de "mantenimiento y fortificación" en el área superior del techo, así como tareas de "aislamiento y desinfección", las fuertes lluvias han obligado a adoptar la misma medida otra vez.

"Los problemas empezaron por la dana y la lluvia posterior ha sido de bastante volumen", ha justificado García. Para tratar de resolver la situación, la Conselleria de Salud adelantará la reforma de las instalaciones, que ya estaba planteada, mediante la licitación de un contrato de emergencia.

"Vamos a hacer una reforma que ya está planteada, la reforma integral del área quirúrgica, pero la vamos a adelantar porque es una situación de emergencia", ha señalado. En cualquier caso, ha recordado, los quirófanos siguen funcionando para actividades urgentes y la atención de partos.