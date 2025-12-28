Salud adjudica contrato para la redacción del proyecto y dirección facultativa de la nueva UBS de Colònia de Sant Jordi - CAIB

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud del Govern balear ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de la nueva Unidad Básica de Salud (UBS) de Colònia de Sant Jordi.

En nota de prensa, Conselleria de Salud ha informado que ha adjudicado el contrato de servicio para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras de construcción de la nueva UBS de Colònia de Sant Jordi (ses Salines) por el valor de 635.217 euros.

El adjudicatario del contrato es la empresa BAUM LAB, SLP, ganadora del primer premio del concurso de proyectos con intervención de jurado por el proyecto 'Eco dermis.

La nueva UBS Colònia de Sant Jordi se ubicará en un solar de 696 metros cuadrados situado en el número 27 de la calle Lluna, de la Colònia de Sant Jordi, cedido por el Ayuntamiento de ses Salines. Se prevé construir un edificio de 1.147 metros cuadrados que tendrá un sótano con plazas de aparcamiento. El nuevo centro dispondrá de zona de acceso, admisión y apoyo administrativo, sala de juntas y aula de docencia, además de ocho consultas: tres de medicina familiar, dos de enfermería, una de pediatría, una de enfermería pediátrica y una consulta polivalente. Asimismo, habrá una sala de curas y una de extracción de muestras.

Este proyecto recibe financiación del fondo del Factor de Insularidad de la Comunidad Autónoma de las Baleares (REIB); se trata del programa de financiación estatal aprobado como consecuencia del Real decreto ley 4/2019, de 22 de febrero, del régimen especial de las Baleares.