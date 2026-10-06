Salud anuncia el inicio de un proyecto piloto de atención a pacientes con dolor crónico no oncológico en Son Gotleu

Archivo - Sala de espera de un centro sanitario. - SIMEBAL - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud pondrá en marcha, a finales de octubre, de un proyecto piloto de atención a pacientes con dolor crónico no oncológico en los centro de salud de Son Gotleu.

Así lo ha avanzado la consellera del ramo, Manuela García, al ser preguntada en el Parlament por la diputada del PSIB Patricia Gómez sobre la atención que se ofrece a los pacientes de la Unidad de Dolor del Hospital de Son Espases.

La representante del Govern ha indicado que esta atención se hará mediante tratamientos no farmacológicos y servirá para valorar su posterior extensión al resto de la red de Atención Primaria.

Además, ha reprochado a Gómez que durante su etapa al frente de la Conselleria no se recogieran datos sobre la Unidad del Dolor, algo que se habría empezado a hacer desde 2024. Por eso, ha defendido que en el hospital se hace un "abordaje integral" con actuaciones farmacológicas, técnicas intervencionistas, tratamiento psicológico y terapias avanzadas.

García ha destacado que antes de final de año se pondrá en marcha la Unidad del Dolor en el Hospital de Can Misses de Eivissa, que sería la "única isla" sin este departamento hasta ahora y era una "demanda histórica".

La consellera ha asegurado que "comprende" y "empatiza" con el dolor crónico de estos pacientes porque es una patología compleja para la que la ciencia "no ha encontrado respuesta" pero le ha reprobado a Gómez que "use" la "vulnerabilidad" de estas personas.

La parlamentaria socialista le ha recriminado a García su "pésima gestión" por el incremento de las listas de espera, la saturación de las Urgencias y el "maltrato" de la gerente de Son Espases, Cristina Granados, a los profesionales sanitarios.

En ese sentido, ha alertado que los pacientes con dolor crónico se quejen de que la unidad está "colapsada", cuando se trata de personsas con un "dolor insoportable" que esperarían "más de un año" para que les atendiera la sanidad pública.

Gómez ha aseverado que esta situación "condena" a estas personas a "perder calidad de vida" y le ha pedido que "no tire pelotas fuera" al aludir a políticas del Gobierno central.

García ha apuntado que, como anestesióloga, es "muy consciente" de los problemas que afectan a esta gente, ya que "condiciona" su autonomía personal, su descanso, su trabajo y su vida", por lo que la Conselleria trabaja en "buscar soluciones" y "reforzar la capacidad asistencial".