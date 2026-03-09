Salud asegura Son Espases vuelve a funcionar al 100% tras el colapso y que se han retomado las intervenciones

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que el colapso que sufrió Son Espases el pasado jueves ahora ha vuelto a funcionar "al 100 por 100" y que se han retomado todas las intervenciones quirúrgicas.

Así lo ha asegurado este lunes en declaraciones, añadiendo que la saturación asistencial que sufrió la semana pasada fue una situación "puntual" y que se gestionó en 24 horas.

"Gracias a la batería de medidas que se pusieron en marcha por la gerencia del hospital y gracias al trabajo y la implicación de todos los profesionales que vuelvo a agradecer desde aquí, se gestionó y se normalizó la situación", ha reiterado.

Ante las razones de esta situación, ha señalado la situación del sistema sanitario a causa de la huelga de médicos que, según la consellera, la semana pasada dejó en Baleares más de 20.000 actuaciones sanitarias sin atender.

Por último, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "trabajar para erosionar el sistema sanitario" y a la ministra de Sanidad, Mónica García, de ser "incapaz" de sentarse a negociar con los sindicatos de médicos.