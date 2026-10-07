Salud asegura que el "supuesto" colapso sanitario en Baleares se debe a la cronicidad y al aumento poblacional

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado este miércoles que el "supuesto" colapso sanitario en los centros hospitalarios de Baleares se debe a que cada vez hay más personas con derecho a la asistencia sanitaria y a que cada vez el ser humano vive más.

En el archipiélago, ha detallado la consellera en la Comisión de Salud del Parlament, hay actualmente 1,2 millones de ciudadanos con tarjeta sanitaria. En un solo día, ha sostenido, hay en torno a 23.600 consultas en los hospitales públicos del archipiélago, 1.522 urgencias y 223 intervenciones quirúrgicas.

Esta "alta actividad", a su juicio, permite entender la dimensión del sistema sanitario actual. Además, ha añadido que la población es "diferente" y que, por lo tanto, "necesita una sanidad diferente".

En ese contexto, la consellera ha achacado ese "supuesto" colapso sanitario a la cronicidad y al hecho de el ser humano cada vez vive más, lo cual implica también "un aumento en la carga de la enfermedad".

"Los pacientes crónicos y complejos no necesitan una puerta de hospital de agudo, lo que tienen que hacer es recuperarse con un equipo multidisciplinar y que sean todos capaces de trabajar de forma conjunta para que esa persona pueda volver a su comunidad y, si no puede, asegurarle un camino por la vía social", ha defendido.

Según ha explicado, el Govern planea la creación de infraestructuras de atención intermedia a partir de un plan de inversión dotado con 435 millones. Hay dos proyectos en marcha, uno en Felanitx y otro en Menorca, y otro ya terminado en Eivissa.

DIGITALIZACIÓN PARA AGILIZAR TRÁMITES

La consellera ha señalado que Salud apuesta por la digitalización para agilizar trámites, así como por la colaboración entre los sectores social y sanitario.

"Para trabajar de una manera coordinada entre lo sanitario y lo social, hemos constituido la mesa de integración sociosanitaria. Su objetivo es mejorar la continuidad y agilizar la coordinación, retrasos y duplicidades entre ambos sistemas. Esto implica unos protocolos comunes y compartir información siempre que sea necesario y jurídicamente posible", ha detallado.

Por otro lado, García ha recordado que los sistemas de vacunación han llegado a más niños a través de los centros educativos, que se han aumentado los cribados en bebés recién nacidos para detectar enfermedades poco frecuentes y que se ha ampliado el cribado oncológico --cáncer de mama, colon y cuello uterino-- a personas con mayores rangos de edad.

"Para la cronicidad vamos un poco tarde, pero para la medicina personalizada estamos llegando a tiempo", ha concluido la consellera.