Salud asistió a 148 personas por adicciones sin sustancias en 2024

Archivo - Una persona observa en su móvil artículos de moda en la página de un comercio online de moda. Recurso. Archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud asistió a 148 personas por adicciones sin sustancias en el año 2024, siendo los tratamientos más habituales por los que fueron atendidas estas personas dependencia a los juegos presenciales y en línea y por el uso compulsivo de internet y redes.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que dispensó 148 tratamientos en 2024 a personas que padecían trastornos conductuales y adicciones sin sustancias, 118 de las cuales eran hombres (79,7%) y las 30 restantes, mujeres (20,3%). Esta cifra de pacientes tratados es exactamente la misma que la registrada en el ejercicio precedente, de 2023.

De los 148 tratamientos dispensados, los más habituales fueron por adicciones al juego --100, el 67,5% del total--, seguidos de los ofrecidos por el uso compulsivo de internet, móviles, dispositivos electrónicos, redes sociales o videojuegos --30, el 20,27%-- y por trastornos relacionados con las prácticas sexuales --11 casos, el 7,43% del conjunto--. También se atendió a seis personas por compras compulsivas (4%).

El perfil más habitual de los pacientes tratados por conductas adictivas en el juego es el de un hombre (85% de los casos) de 42 años, con estudios secundarios o superiores (57,6%) y que tiene trabajo (68%). El 64% padecía trastornos por juegos presenciales, el 14% por juegos mixtos y el 22% por juegos en línea, modalidad de juego en la que participan las mujeres en una proporción más alta.

En los tratamientos por adicciones a los juegos presenciales, el tipo de juego más habitual son las máquinas tragaperras ubicadas tanto en salas de juego como en establecimientos de hostelería. En las asistencias por abuso de los juegos en línea, los más habituales son las apuestas deportivas, mientras que en los trastornos por juegos mixtos --personas que tanto juegan en línea como presencialmente-- los más habituales son los juegos de casino como la ruleta y el blackjack (29,6%), las apuestas deportivas (29,6%) y las máquinas tragaperras (25,9%).

La edad de inicio en este trastorno conductual es de 27,5 años. Casi uno de cada tres afectados (30%) presenta un diagnóstico de patología dual --combinada con alguna adicción a sustancias-- y sufre como consecuencia de estos trastornos problemas económicos (25,5%), conflictos familiares (22,6%) y problemas de salud como cefaleas, hipertensión arterial, nerviosismo, ansiedad o insomnio en el 15,6% de los casos.

USO COMPULSIVO DE MÓVILES Y REDES A PARTIR DE LOS 16 AÑOS

Respecto a los tratamientos ofrecidos por el uso compulsivo de internet, móviles, dispositivos electrónicos, redes sociales o videojuegos, el perfil más habitual es el de un usuario más joven, con una edad media de 21,5 años, con estudios primarios o secundarios y que vive en el hogar familiar.

La edad de inicio en esta adicción es la más precoz de todas, a los 16,1 años. Uno de cada tres afectados (33,3%) presenta patología dual y las principales consecuencias de su dependencia son los conflictos familiares (29,1%), problemas en el trabajo o en los estudios (22,8%) y problemas de salud (17,7%). El 30% de los usuarios pidieron ayuda animados por familiares o amigos (30%) o derivados por algún dispositivo asistencial de salud mental.

En los 11 tratamientos iniciados en 2024 por conductas sexuales adictivas, la mayoría eran hombres (90,9%) con una edad media de 34,1 años y que comenzaron con este problema a los 17 años. Se trata de personas con estudios secundarios o superiores (81,8%), con trabajo, y que mayoritariamente viven con sus padres o solos.

Por último, en lo que respecta al perfil de los adictos a las compras en las Baleares, este es el de una mujer (83,3%) que acude a tratamiento a la edad más elevada de toda la serie, a los 43,2 años, pese a referir que comenzó con esta adicción a los 35,5 años, 7,7 años antes de pedir ayuda.

El 100% de los casos atendidos en 2024 tenían nacionalidad española, el 66,7% habían cursado estudios superiores y ese mismo porcentaje presentaba este trastorno combinado con alguna adicción con sustancia. Casi uno de cada cuatro casos (24%) refirieron problemas económicos como consecuencia de su adicción, y uno de cada cinco (20%) tanto conflictos familiares como problemas de salud como ansiedad, insomnios o cefaleas.

Las adicciones, tanto de sustancias como de comportamiento, representan uno de los retos más significativos para la salud y el bienestar social de las Baleares. Ante la complejidad de este fenómeno, que afecta individuos, familias y comunidades, y la necesidad de una respuesta más unificada y eficaz, la Conselleria de Salud presentó el Plan Integral de Adicciones (PIA-IB) 2025-2032 y se creó la Comisión Interinstitucional para implementarlo.

Este Plan nace de la voluntad de adaptar la estrategia asistencial a una realidad cambiante y preocupante, especialmente en el colectivo joven. Los datos recientes confirman una normalización de ciertos consumos de riesgo como el alcohol, el tabaco --incluyendo el cigarrillo electrónico-- y el cannabis entre la población estudiantil, además de la prevalencia del uso compulsivo de internet. Esta situación obliga a actuar con rigor e inmediatez. El PIA-IB es una hoja de ruta estratégica basada en la evidencia científica para garantizar una intervención integral y coordinada en todo el archipiélago.

El PIA-IB es el resultado de un esfuerzo participativo y un compromiso firme de todas las administraciones y entidades implicadas para abordar las adicciones desde la prevención, la asistencia y la incorporación social, rompiendo estigmas.

Su objetivo primordial es el de proteger la salud de toda la ciudadanía, poniendo un énfasis especial en la infancia y la juventud. Este instrumento establece un marco de referencia unificado que garantiza que todas las acciones se hagan bajo una misma estrategia y objetivos comunes, promoviendo entornos saludables y libres de discriminación. Con este Plan Estratégico, el Govern ha manifestado su voluntad de encarar el desafío de las adicciones con humanidad, rigor y eficacia, garantizando soluciones integrales para toda la ciudadanía de las Baleares.