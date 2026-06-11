Salud y AstraZeneca firman un convenio para impulsar proyectos de investigación e innovación en Baleares. - CAIB

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, acompañada por el director general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, Vicenç Juan, ha suscrito un acuerdo marco con AstraZeneca para potenciar la colaboración de ambas instituciones en actividades encaminadas a potenciar el desarrollo de actividades de investigación, innovación y transferencia en el ámbito de la salud y su difusión, así como la celebración de seminarios, cursos y conferencias.

A la firma del convenio han asistido, por parte de la compañía biofarmacéutica global, Ana de Mora, jefa de Asuntos de Gobierno, y Ana Molina, responsable de Asuntos Regionales.

El convenio marco, que tendrá una vigencia de cuatro años y que no supone ningún coste económico ni para la Conselleria de Salud ni para AstraZeneca, permitirá establecer un marco de colaboración estable, flexible y duradero que posibilite impulsar actividades de investigación, innovación y transferencia en salud de acuerdo con las necesidades de los ecosistemas de innovación en salud.