Salud convoca ayudas de formación para personal investigador no doctor

Archivo - Investigadora del Hospital de Son Espases. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la convocatoria de ayudas de formación para personal investigador no doctor en el ámbito de la salud, de acuerdo con las prioridades definidas por la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa para el período 2026-2030, así como las subvenciones para tasas académicas.

En total, según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después el Consell de Govern, el importe destinado a estas ayudas es de 1,9 millones de euros.

Esta partida se dividirá en 490.000 euros para cada uno de los años 2027 y 2028, otros 510.000 euros para 2029 y 410.000 euros para 2030.

Desde el Govern han destacado que con esta segunda convocatoria se da un paso más en la contribución en los gastos de contratación de los centros sanitarios y de investigación biomédica y en salud de Baleares, en la incorporación de personas jóvenes investigadoras y personal sanitario para que puedan completar la primera etapa de formación en investigación, así como en los gastos por estudios de doctorado y realización de tesis.

La prueba piloto llevada a cabo en el marco de la convocatoria anterior ha puesto de manifiesto el interés del personal médico por desarrollar una carrera investigadora y obtener el título de doctor, han subrayado.

La demanda de solicitudes superó ampliamente la oferta disponible, confirmando la viabilidad del programa y su potencial de atracción de talento, incluso de médicos procedentes de otras comunidades autónomas interesados en incorporarse a los centros sanitarios e institutos de investigación de las Islas.

La alineación de esta convocatoria con las estrategias marcadas por la Unión Europea, han resaltado, aprovechará mejor los recursos disponibles y contribuirá "decididamente" a internacionalizar el ecosistema de innovación en salud del archipiélago.