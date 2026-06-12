Salud destinará 44.400 euros a promover el ejercicio en personas con problemas de salud mental

Salud y el Colef firman un convenio de 44.390 euros para promover el ejercicio en personas con problemas de salud mental. - CAIB

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud, a través del Servicio de Salud y de la Dirección General de Salud Mental, y el Colegio Oficial de Educadores Físicos y Deportivos de Baleares (Colef) han firmado un convenio dotado con 44.390 euros para promover la práctica de ejercicio físico entre personas con problemas de salud mental.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el programa se desarrollará durante 2026 y 2027 y consistirá en sesiones de ejercicio físico adaptadas a las necesidades de personas con distintos trastornos mentales, teniendo en cuenta las características de cada grupo y la situación clínica de los pacientes.

La iniciativa está dirigida a personas atendidas por los servicios de salud mental comunitarios y hospitalarios del Servicio de Salud de Baleares, especialmente aquellas con trastornos mentales graves o que requieren apoyo psicosocial.

Las sesiones se llevarán a cabo en grupos reducidos y estarán dirigidas por profesionales colegiados del ámbito de la actividad física y el deporte con formación específica en salud mental, con el objetivo de garantizar una intervención segura y coordinada con los equipos sanitarios.

La Conselleria ha destacado que la práctica regular de ejercicio físico contribuye a mejorar la calidad del sueño, la concentración y el rendimiento cognitivo, además de ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos.

Asimismo, favorece el bienestar emocional, refuerza la autoestima, promueve la socialización y puede contribuir al control de las adicciones. También fomenta valores como la constancia, la superación personal, la disciplina y el trabajo en equipo, que pueden resultar beneficiosos en los procesos de recuperación y rehabilitación de las personas con problemas de salud mental.