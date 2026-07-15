Salud firma un acuerdo con centros sanitarios privados para reforzar la donación de órganos y tejidos en Baleares

Acuerdo para la donación de órganos entre el Servicio de Salud de Baleares y UBES - CAIB

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud y la Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES) han alcanzado un acuerdo para promover y reforzar la donación de órganos y tejidos dedicados a trasplante en Baleares.

El director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, y el vicepresidente de UBES, David Medina, han firmado este acuerdo de colaboración en presencia de la consellera de Salud, Manuela García. A través de este marco de colaboración, se potencia la incorporación progresiva de centros sanitarios privados, asociados a UBES y autorizados y acreditados conforme a la normativa vigente, a la Red Autonómica de Coordinación de Trasplantes de Baleares, con la finalidad de incrementar las posibilidades de donación de órganos y tejidos, siempre bajo la coordinación de las autoridades sanitarias competentes.

Así, el Servicio de Salud y las entidades sanitarias promoverán la participación del personal sanitario de los centros privados en las acciones formativas, científicas o divulgativas vinculadas a la donación y el trasplante. Además, las entidades privadas apoyarán iniciativas de sensibilización social promovidas conjuntamente, como campañas de información dirigidas a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios.

El Servicio de Salud proporcionará apoyo técnico y asesoramiento a los centros adheridos en relación con los requisitos de acreditación, autorización y calidad asistencial en materia de donación y trasplante y coordinando técnicamente las actuaciones objeto del convenio mediante la Coordinación Autonómica de Trasplantes (Catib), como órgano de referencia y enlace con los centros sanitarios privados.

Durante el año 2026 y gracias al altruismo de los pacientes y de sus familiares, los hospitales públicos de Baleares han recibido, hasta hoy, 35 donaciones de órganos. Se han llevado a cabo 41 trasplantes renales y siete trasplantes hepáticos. La Coordinación Autonómica de Trasplantes espera mejorar estas cifras con la puesta en marcha de este convenio.