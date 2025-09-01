Salud licita la construcción del hospital de atención intermedia de Felanitx, por 26 millones de euros

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud ha licitado la obra de construcción del nuevo hospital de atención intermedia de Felanitx, por 26 millones de euros. Este proyecto prevé construir cuatro unidades hospitalarias con 25 habitaciones por bloque con los servicios generales correspondientes y un hospital de día rehabilitador.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud, el plazo para presentar ofertas vence el 6 de octubre. Esta obra forma parte del Plan de Inversiones Sanitarias 2024-2027, que prevé una inversión de 435 millones de euros en infraestructuras sanitarias en los cuatro próximos años.

También tiene previstas otras infraestructuras de atención intermedia, como el nuevo Hospital Son Dureta, en Palma; el Hospital Verge del Toro, en Menorca, y el Hospital Ca na Majora, en Ibiza.

El nuevo hospital de atención de la cronicidad de Felanitx tendrá una superficie construida de 10.907 metros cuadrados y 100 habitaciones dobles de uso individual para atender a pacientes con enfermedades crónicas de la comarca de Llevant. Estas habitaciones, indica la Conselleria, estarán diseñadas para garantizar el confort y el bienestar de los pacientes durante la estancia hospitalaria.

Este nuevo equipamiento sanitario proporcionará una atención integral y de calidad a los pacientes con enfermedades crónicas que necesiten una atención de convalecencia o rehabilitación para recuperar la autonomía, así como a sus cuidadores respectivos. Los pacientes recibirán tratamientos y cuidados dirigidos a estabilizar la enfermedad, a la rehabilitación y a la recuperación de la autonomía personal.

El objetivo del nuevo centro hospitalario es mejorar la actividad asistencial en la comarca de Llevant, que abarca ocho municipios -Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Santanyí, Son Servera y Vilafranca- y tiene una población de más de 140.000 habitantes, el 17% de los cuales -casi 24.000 personas- supera los 65 años.

Además, según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que en 2029 la población de esta comarca casi alcanzará la cifra de 150.000 personas y que el 20% (30.000) tendrá 65 años o más. Conocer este incremento del 17% al 20% es fundamental para calcular los recursos necesarios del nuevo hospital. Estos datos muestran una tendencia hacia el envejecimiento de la población y, en consecuencia, al incremento progresivo del número de pacientes con enfermedades crónicas, concluye la Conselleria.