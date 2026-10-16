Salud organiza una jornada para enseñar a la población a actuar en caso de paradas cardíacas y atragantamientos - CAIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha organizado una jornada para enseñar a la población a actuar en caso de paradas cardíacas y atragantamientos con motivo del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar.

El SAMU 061, que atiende alrededor de 800 paradas cardiorrespiratorias al año, ha instalado carpas formativas en Mallorca, Menorca y Eivissa.

Los sanitarios del servicio de emergencias, según ha informado Salud en un comunicado, han tratado de sensibilizar a la ciudadanía sobre la trascendencia de saber cómo actuar en estos y de enseñarles a emplear las técnicas oportunas.

Así lo han comprobado la mañana de este viernes la consellera de Salud, Manuela García, y el director general del IBSalut, Javier Ureña, quienes han visitado la carpa instalada en la plaza de Espanya de Palma. En Menorca se ha instalado frente al Ayuntamiento de Ciutadella y la de Eivissa, en la plaza de Antoni Albert i Nieto.

También, coincidiendo con el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, se han presentado los nuevos manuales de soporte vital de nivel básico, intermedio y avanzado del SAMU 061.

De esta manera se ha convertido en la primera entidad colaboradora oficial del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, tanto para formar a profesionales como a la población en general, con un manual actualizado que cuenta con su aval.