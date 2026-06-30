Salud pone en marcha un proyecto para cumplir los deseos de pacientes en fase terminal

Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha iniciado el proyecto 'Ambulancia el sueño' para ofrecer a los pacientes que se encuentran en la etapa final de su vida, la posibilidad de cumplir un sueño o deseo especial que requiera recursos asistenciales sanitarios para poder llevarse a cabo.

La iniciativa se ha presentado este martes en la playa de Es Carnatge, en un acto al que han asistido la consellera de Salud, Manuela García, el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, el gerente del SAMU 061, Eloy Villalba, y el subdirector de Humanización, Gabriel Rojo, según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

El proyecto nace con el objetivo de ayudar a cumplir o materializar el sueño de los pacientes hospitalizados en una UCI, en planta, en centros sociosanitarios, en cualquier hospital de las islas Baleares, o en domicilio, en fase terminal de vida o con movilidad reducida.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Servicio de Salud de impulsar una atención "más humanizada, que mejore la calidad emocional del paciente y de sus familiares", para contribuir a "minimizar el sufrimiento emocional y generar bienestar emocional".

Así, el Servicio de Salud pondrá a disposición de los usuarios, mediante el SAMU 061, un equipo de profesionales sanitarios de apoyo formados en cuidados paliativos y el vehículo sanitario adecuado para cada caso.

El SAMU 061 se encargará de gestionar las solicitudes y activar el procedimiento necesario para hacer posible el deseo, al garantizar la seguridad del paciente y con el consentimiento previo de su médico.

Las peticiones se tramitarán a través del servicio de atención al usuario del hospital, en el que un equipo gestor analizará las solicitudes y valorará la viabilidad de cada caso. Posteriormente, se pondrán en contacto con la familia para concretar los detalles y la logística. Por último, un comité evaluador estudiará y aprobará los casos.