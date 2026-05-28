Salud prevé incorporar 200 enfermeras especialistas en Baleares con un nuevo proceso de integración

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares prevé incorporar 200 enfermeros en los centros de salud de la comunidad mediante un proceso extraordinario de integración de personal estatutario para enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, la previsión es que, una vez finalizado el proceso, cerca del 30 por ciento de la plantilla de Atención Primaria esté integrada por enfermeras especialistas.

La medida permitirá reconocer la formación especializada en Enfermería Familiar y Comunitaria y sustituir progresivamente las plazas genéricas por puestos ocupados por profesionales que hayan completado la residencia.

Esta especialidad profundiza en ámbitos como la atención familiar, la salud comunitaria y las tareas de promoción y prevención de la salud.

Las solicitudes podrán formalizarse a través de la web del Servicio de Salud y podrán participar los profesionales con nombramiento de personal estatutario fijo, interino por vacante o de sustitución en la categoría de enfermería.

Entre los requisitos figuran encontrarse en situación de servicio activo o asimilado, disponer del título oficial de enfermería o diplomatura universitaria en la especialidad y ejercer las funciones correspondientes dentro del marco legal establecido.