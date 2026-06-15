Salud prevé suspender 15.000 citas esta semana por la huelga de médicos

Archivo - Médicos se concentran en el Hospital de Manacor, en una foto de archivo. - SIMEBAL - Archivo

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha pronosticado que esta semana se cancelarán 15.000 actos médicos en Baleares por la huelga de médicos, lo que podría tener un impacto de 2,5 millones de euros en el presupuesto de la sanidad pública.

Así lo ha asegurado la consellera de Salud, Manuela García, al ser preguntada por los medios sobre la incidencia que podría tener esta nueva semana de huelga de los sanitarios contra el Estatuto Marco.

La responsable sanitaria ha alegado que es una situación "muy triste" que se prolonga hace un año que se iniciaros las movilizaciones de los médicos contra esta nueva normativa, promovida desde el Ministerio de Sanidad.

"El Ministerio está anestesiado porque parece que no va con el y no ofrece ninguna respuesta, ni se percibe algún cambio de actitud, por lo que todas las comunidades están preocupadas dado que es la situación más grave que vive el país", ha alegado.

Así, ha sostenido que su "preocupación" es por los sanitarios y los pacientes ante la ministra de Sanidad, Mónica García, que le ha reprochado que estaría "sola", con profesionales y sindicatos que le habrían "dado la espalda".

García ha indicado que le trasladaron al Ministerio tres elementos para que el estatuto llegara a "buen puerto", que pasaría por elaborar una memoria económica, dotarlo de validez jurídica y hablar con los departamentos de Función Pública y Hacienda para "mejorar las condiciones de los profesionales".

Por eso, ha censurado que esta huelga "impacta" en los ciudadanos baleares con 77.000 actos médicos que ya se habrían anulado en las anteriores jornadas de huelga y diez millones de euros de coste presupuestario.

La consellera ha aseverado que las comunidades están "con las manos atadas" y tratan de "arreglar la situación", ya que "no había una huelga igual desde 1995".

PSICÓLOGOS SANITARIOS PARA TRATAR EL "MALESTAR EMOCIONAL"

Consultada por la denuncia al IbSalut que habría planteado un grupo de psicólogos clínicos por la contratación de profesionales en los centros de salud sin la especialidad de Psicología Clínica, ha aclarado que estos psicólogos tratarán casos de "malestar emocional", no "enfermedades mentales" como casos se esquizofrenia o trastornos bipolares.

García ha puntualizado que serían situaciones de la vida cotidiana que "superan" a las personas y les "impiden" desarrollar su actividad diaria.

Por eso, ha defendido que son "situaciones diferentes" y estos psicólogos estarían "totalmente integrados" en la Atención Primaria con un "buen recibimiento" entre sanitarios y pacientes, dado que es una nueva prestación que ofrece el IbSalut.

Asimismo, ha argumentado que estos psicólogos pueden ejercer en la sanidad privada, por lo que una persona que necesite este tratamiento se podría encontrar a estos profesionales en el ámbito privado.

"La vida ha cambiado y ahora hay mucho malestar emocional que se puede atender en la Primaria. Luego estarían los psicólogos clínicos que intervienen en los casos de patologías mentales, por lo que se trata de potenciar las dos figuras", ha relatado.