Salud propone caminatas, materiales de cocina saludables para niños y unas gafas de borrachera por el Día de Baleares

Una mujer camina acompañada de unos niños en el programa 'Rutas saludables'. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha organizado una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de esta semana y la siguiente para conmemorar el Día de Baleares 2026, entre las que habrá caminatas, materiales para elaborar platos saludables para los niños y una gafas para simular los efectos de ir ebrio.

De este modo, se ha preparado la novena edición de la 'Rutas saludables', una iniciativa en la que participan más de 20 centros de salud de las islas y a la que se suma, por primera vez, Formentera con el objetivo de fomentar una vida activa y mejorar el bienestar físico y emocional de los participantes, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

En Mallorca, la Ruta de las 'Rutas saludables' tendrá lugar el viernes 27 de febrero, a las 10.00 horas en Palma. Habrá dos salidas, una en la plaza de Sant Jeroni y la otra en Sa Feixina para encontrarse en la plaza de la Murada. A ellos se sumarán los participantes del programa 'Activa't' del Ayuntamiento de Palma y el grupo de Nordic Walking del Instituto Municipal de Deportes (IME) de Palma.

En Menorca, habrá cinco rutas saludables, que saldrán de los centros de salud Canal Salat --Ciutadella--, Es Banyer --Alaior--, Verge del Toro, Dalt Sant Joan y Ferreries.

Por primera vez, el centro de salud de Formentera participa en esta iniciativa. Será también el 27 de febrero. En Ibiza, la iniciativa tendrá lugar día 6 marzo, con dos salidas. Una en el centro de salud Vila, y otra en el de Es Viver. Ambas se encontrarán en el Portal de Ses Taules.

Por otra parte, entre el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo la Dirección General de Salud Mental dispondrá de dos estands de atención al público.

Entre las actividades previstas destaca 'Deja tu mensaje por la salud mental', una iniciativa participativa que se desarrollará durante toda la jornada y que consistirá en escribir mensajes positivos sobre salud mental en notas adhesivas que se colocarán en un panel colaborativo. Asimismo, durante todos los días se proyectarán vídeos elaborados por la Dirección General de Salud Mental.

Todos los días, excepto el 2 de marzo, se organizarán talleres para dibujar y crear una chapa personalizada y este mismo día tendrá lugar la actividad '¿Cómo lo ves si bebes? Conoce los riesgos asociados al consumo de alcohol', que incluirá el uso de gafas simuladoras y pruebas prácticas para experimentar los efectos del consumo de alcohol y sensibilizar sobre sus riesgos.

Paralelamente, en el estand general de la Conselleria de Salud se realizarán también actividades relacionadas con la salud mental, como la del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Baleares (Coleef) sobre ejercicio físico para el bienestar emocional y un taller de manualidades (Createa) con la Asociación Asperger.

La actividad 'El abrazo del teatro: salud mental en escena' es una actuación teatralizada con personas usuarias de los servicios de salud mental. Además, habrá un buzón de abrazos, emociones que cuidan, con la asociación La Nostra Veu.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Asimismo, la Dirección General de Salud Pública ofrecerá distintas actividades en función del día. Los días 27 y 28 de febrero el Servicio de Promoción de Salud informará sobre alimentación saludable y sobre la plataforma 'Eina Salu'. También proporcionará material para trabajar platos saludables con niños.

Además, se ofrecerá información sobre la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, con la distribución de dípticos, lazos rojos y preservativos.

También se difundirán los programas de cribado infantil de hipoacusia y el cribado neonatal --prueba del talón--, así como información sobre vacunación en población adulta y calendarios vacunales a lo largo de la vida.

El domingo, Día de Baleares, el Servicio de Seguridad Alimentaria proporcionará recomendaciones para prevenir enfermedades de transmisión alimentaria, tanto generales como para grupos de riesgo, gestantes, niños y ancianos. Además, se llevarán a cabo actividades y ejemplos prácticos para conocer los hábitos seguros en la manipulación de los alimentos.

Por último, el lunes se hará difusión de los programas de cribado del cáncer. Bajo el lema '¿Cómo puedo proteger mi salud?' se realizarán actividades informativas sobre la arbovirosis --enfermedad infecciosa transmitida por la picadura de los mosquitos y garrapatas-- y medidas de protección frente a garrapatas y mosquitos.

Además, durante los 4 días, la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo informará a través de su estand sobre los derechos y deberes de los consumidores para que puedan conocer sus derechos y obligaciones.

También se hará difusión del concurso escolar Consumópolis 2025-2026, que tiene como objetivo ofrecer a la comunidad escolar una herramienta práctica y dinámica que contribuya al desarrollo integral de las actuales y futuras personas consumidoras.